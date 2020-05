Prawie 49 milionów pasażerów na polskich lotniskach

W minionym roku liczba pasażerów na polskich lotniskach wzrosła w porównaniu z 2018 rokiem o 7 procent i wyniosła prawie 49 milionów – podaje w komunikacie Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Najwięcej, bo ponad 18,8 miliona podróżnych, skorzystało z Lotnisko Chopina w Warszawie. Było ich o ponad 1,1 miliona, czyli 6 procent więcej niż w 2018 roku. Na drugim miejscu pod względem liczby pasażerów uplasował się Kraków z wynikiem 8,4 miliona. To lotnisko odnotowało też największą, 24-procentową dynamikę wzrostu – plus 1,6 miliona pasażerów. Poniżej dalsza część artykułu

Kolejne miejsca zajęły Gdańsk – 394 tysiące pasażerów więcej, wzrost o 8 procent, Wrocław – 203 tysiące pasażerów więcej, wzrost o 6 procent, Olsztyn – 30 tysięcy pasażerów więcej, wzrost o 26 procent, Łódź – 24 tysiące pasażerów więcej, wzrost o 11 procent, Bydgoszcz – 15 tysięcy pasażerów więcej, wzrost o 4 procent, Zielona Góra – 12 tysięcy pasażerów więcej, wzrost o 56 procent. Spadki zanotowały natomiast Lublin, Poznań, Szczecin i Rzeszów.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

Wśród przewoźników lotniczych najszybciej rósł LOT, który przewiózł ponad 12 milionów pasażerów, o ponad 1,4 miliona więcej niż w roku poprzednim, i osiągnął 14-procentową dynamikę wzrostu. Drugi pod względem wzrostu liczby pasażerów był Wizz Air – ponad 760 tysięcy więcej, plus 9 procent. Kolejne miejsca należą do Enter Aira – 501 tysięcy pasażerów więcej, plus 26 procent i Ryanaira – 402 tysięcy więcej i plus 3 procent.

CZYTAJ TEŻ: Europejskie linie lotnicze i lotniska proszą o pomoc

W przewozach międzynarodowych polskie porty lotnicze zanotowały 7,5-procentową dynamikę wzrostu. Jest to wynik o 2,9 punktu procentowego lepszy od wyniku lotnisk zrzeszonych w stowarzyszeniu ACI Europe (Airports Council International Europe). Liczba operacji wzrosła zaś o 5 procent.

W ramach międzynarodowych przewozów regularnych podróżowało o 3,4 miliona pasażerów więcej niż w roku 2018, podczas gdy w ramach przewozów czarterowych o 300 tysięcy pasażerów mniej. W ruchu międzynarodowym liderem pod względem liczby pasażerów pozostaje Ryanair, jednak największą dynamikę wzrostu odnotował LOT – plus 1,2 miliona pasażerów i 16 procent.

Z kolei liczba pasażerów krajowych wzrosła o prawie 133 tysiące, czyli o 3,5 procent. Był to wynik o 4,6 punktów procentowych lepszy niż wynik portów lotniczych zrzeszonych w ACI Europe. Najwięcej pasażerów, bo 3,6 miliona, w ruchu krajowym przewiózł LOT, który osiągnął również najwyższy wzrost ich liczby – o 269 tysiące, czyli 8 procent.

Przewoźnicy regularni osiągnęli 8,8-procentowy wzrost, a zatem obsłużyli o prawie 3,6 miliona pasażerów więcej. Najwięcej pasażerów podróżowało na trasach do i z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch, ale największy wzrost ich liczby był udziałem Ukrainy – plus 742 tysiące i 58 procent, za którą uplasowały się Wielka Brytania – plus 300 tysięcy i 4 procent oraz Holandia – plus 247 tysięcy i 16 procent. Największe spadki przewoźnicy zanotowali na trasach do i z Hiszpanii, Szwecji i Litwy.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

Wśród portów lotniczych największe wzrosty w ruchu regularnym zanotował Kraków – ponad 1,6 miliona pasażerów więcej i 25 procent, a następnie lotnisko Chopina w Warszawie – prawie 1,6 miliona pasażerów więcej i 10 procent oraz Gdańsk – plus 388 tysięcy i 8 procent. Spadki w ruchu regularnym zanotowały zaś Lublin, Modlin, Szczecin, Poznań, Rzeszów i Katowice.

Wśród przewoźników największą dynamikę wzrostu osiągnął LOT, który przewiózł w ruchu regularnym prawie 1,3 miliona pasażerów więcej. Najwięcej pasażerów ogółem przewiózł natomiast Ryanair – ponad 11,9 miliona. Tanie linie lotnicze w rynku przewozów regularnych mają udział 55-procentowy udział, a przewoźnicy sieciowi 43-procentowy. 2 procent należy do przewoźników czarterowych, którzy również oferują tego typu przewozy. W porównaniu z rokiem 2018 udział przewoźników sieciowych i czarterowych w tym segmencie rynku wzrósł nieznacznie kosztem tanich przewoźników.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

W ruchu czarterowymi liczba pasażerów podróżujących z i do polskich portów lotniczych spadła o 5,5 procent, czyli o około 300 tysięcy. Najpopularniejszymi kierunkami były Turcja, Grecja i Egipt. Największy wzrost liczby pasażerów był udziałem Turcji – plus 409 tysięcy i 45 procent. Za nią znalazły się Egipt – plus 91 tysięcy i 21 procent i Tunezja – plus 72 tysiące i 62 procent. Największe spadki zaliczyły Grecja, Hiszpania i Bułgaria. Wśród kierunków typowo wakacyjnych z oferty tanich przewoźników najpopularniejsze były ponownie Hiszpania, a także Włochy i Malta. Tego typu ruch wzrósł o 11 procent.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

Największy wzrost liczby pasażerów w ruchu czarterowym odnotował Modlin – plus 89 tysięcy, prawie 35 razy więcej niż w roku 2018, a następnie Wrocław – plus 60 tysięcy i 12 procent oraz Szczecin – plus 32 tysiące i 197 procent. Spadki w ruchu czarterowym zanotowały Lotnisko Chopina, Poznań i Kraków.

Najwięcej pasażerów czarterowych przewiózł Enter Air – 1,5 miliona, a następnie Ryanair Sun – prawie milion i Smartwings – 0,9 miliona. Największym wzrostem mogą pochwalić się Ryanair Sun – plus 364 tysiące pasażerów i 61 procent, Blue Panorama Airlines – plus 206 tysięcy, 10 razy więcej oraz Enter Air – plus 194 tysiące i 14 procent.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego