LOT: Więcej lotów na wakacje z Pyrzowic. Dochodzi Albania i Czarnogóra

W sumie, jak podaje port lotniczy, tegoroczna oferta PLL LOT z Pyrzowic w ramach akcji „LOT na Wakacje” obejmuje już 14 kierunków. Są to: Ateny (od 3 czerwca do 3 października), Burgas (od 28 maja do 2 października), Korfu (od 29 maja od 2 października), Majorka (od 2 czerwca do 29 września), Olbia (od 2 czerwca do 29 września), Rodos (od 29 maja do 2 października), Saloniki (od 2 czerwca do 29 września), Warna (od 1 czerwca do 1 października), Samos (od 18 czerwca do 24 września), Barcelona (od 19 czerwca do 2 października), Preweza (od 20 czerwca do 3 października) oraz Kalamata (od 22 czerwca do 28 września).