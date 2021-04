British Airways startuje z Wrocławia

Loty do Londynu-Heathrow to nowość w rozkładzie lotów z Wrocławia, dzięki której stolica Dolnego Śląska zyska kolejne połączenia z niemal całym światem – pisze w komunikacie Port Lotniczy Wrocław.

Rejsy realizowane będą od 1 lipca do 26 września, dwa razy w tygodniu – w czwartki i niedziele. Wyloty z Wrocławia zaplanowane są na godzinę 11.35, lądowania w Londynie o 12.45 czasu lokalnego, z kolei wyloty z Londynu na 7.35 czasu lokalnego, a lądowania we Wrocławiu o 10.45. Po przerwie zimowej połączenie powróci do rozkładu w sezonie letnim 2022 roku.

– Nowa oferta Portu Lotniczego Wrocław to przede wszystkim szansa dla branży turystycznej, która czeka na powrót turystów – mówi marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, cytowany w komunikacie. – Liczę, że nadchodzący sezon letni pozwoli złapać oddech dolnośląskiej gospodarce, która w dużej mierze oparta jest właśnie na turystyce. Wiemy też, że na to połączenie czekali inwestorzy i przedstawiciele biznesu, którzy swoje plany wiążą z Dolnym Śląskiem – dodaje.

– Nowe połączenie do Wielkiej Brytanii to duży sukces Wrocławia i regionu. British Airways to jedna z najważniejszych linii lotniczych na świecie, a połączenie z Heathrow to doskonałe uzupełnienie naszej siatki połączeń, którą w sezonie letnim tworzy ponad 50 kierunków. Coraz szybsze tempo szczepień w Europie i stopniowe luzowanie obostrzeń pozwala nam na ostrożny optymizm, więc mamy nadzieję na wzrost ruchu turystycznego – mówi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.