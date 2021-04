British Airways poleci z Gdańska na Heathrow

Linie lotnicze British Airways uruchomią połączenie z Gdańska do Londynu-Heathrow – informuje w komunikacie gdańskie lotnisko. Będą latać na tej trasie od 2 lipca do 26 września, trzy razy w tygodniu – w środy, piątki i niedziele, samolotami typu airbus 320 z 180 miejscami na pokładzie.

To pierwsze połączenie Gdańska z lotniskiem Heathrow. Brytyjski przewoźnik wraca do Gdańska po 20 latach – od kwietnia 1998 do października 2001 roku latał do Londynu, ale na lotnisko Gatwick.