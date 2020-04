Słaby marzec na Lotnisku Chopina

Od początku roku z Lotniska Chopina wyleciało za granicę 2,8 miliona podróżnych (spadek o 15,4 procent), zaś do innych miast w kraju 313,5 tysiąca (spadek o prawie 20 procent).

56,7 procent pasażerów udało się do krajów strefy Schengen, a 43,3 procent poza nie. Duży wpływ na marcowy wynik miała akcja LOT do Domu, w ramach której do kraju wróciło 55 tysięcy Polaków.