Katowice: Początek roku słaby, ale w marcu poszybowały czartery

Natomiast lepszy wynik niż rok wcześniej, i to aż o 36,4 procent, uzyskały przewozy czarterowe. Na wycieczkę z biurem podróży wyleciało w marcu 24,6 tysiąca pasażerów.

Z kolei cały pierwszy kwartał lotnisko w Pyrzowicach zamknęło wynikiem 68,9 tysiąca pasażerów (spadek o 89,4 procent). Z regularnych połączeń skorzystało 21 tysięcy podróżnych (spadek o 96 procent), a z czarterowych 46,7 tysiąca (spadek o 57,8 procent). Od stycznia do marca odbyło się 2,7 tysiąca startów i lądowań (minus 61,9 procent).

– Z powodu trudnej sytuacji pandemicznej przewozy pasażerskie mają ciągle problem z wejściem na ścieżkę odbudowy, szczególnie dotyczy to ruchu regularnego. W tym segmencie, nawet jeśli jakieś trasy wracają do siatki, to wypełnienia dalekie są od satysfakcjonujących – mówi prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza Pyrzowicami, Artur Tomasik, cytowany w komunikacie.