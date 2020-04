Kraków Airport: Marzec na dużym minusie

Skala strat, z jakimi mierzy się branża lotnicza i turystyczna, jest ogromna – pisze dalej prezes. Z obliczeń europejskiego stowarzyszenia portów lotniczych ACI Europe z 17 marca wynika, że w samym pierwszym kwartale europejskie lotniska stracą z powodu pandemii ponad 100 milionów pasażerów . 100 milionów to ponad 50 procent mniej niż pierwotnie zakładano.

Koronawirus stał się przyczyną światowego kryzysu. Pandemia to nie tylko obawa o zdrowie i życie bliskich, to także prognozowane, choć jeszcze nie wiadomo, jak długie i jak silne, załamanie gospodarcze na świecie, w tym w branży lotniczej i mocno powiązanej z nią branży turystycznej – pisze Radosław Włoszek.

Kraków i Małopolska, a także inne samorządy, które ściśle współpracują z lotniskami, już zmagają się z poważnymi stratami wynikającymi z załamania się branży turystycznej. Jak po kryzysie zmienią się trendy w turystyce i siatka połączeń, czy będą funkcjonować na przykład popularne przed pandemią city breaki, turystyka religijna czy podróże biznesowe? – pyta Radosław Włoszek. Budżety rodzinne i finanse przedsiębiorstw skurczą się, a to może spowodować, że branża turystyczna będzie odbudowywać się najpóźniej – przewiduje.

Nie wiadomo więc, jak wyglądać będzie siatka połączeń z Krakowa, czy na przykład ruszą zapowiadane wcześniej loty American Airlines do Chicago i LOT-u do Nowego Jorku i kiedy Air France zacznie latać do Paryża.