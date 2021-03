Katowice Airport: 132 trasy na lato

W sezonie letnim lotnisko w Katowicach obsługiwać będzie 132 trasy regularne i czarterowe na 103 lotniska w 32 państwach w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Północnej.

W niedzielę, 28 marca, na pyrzowickim lotnisku zacznie obowiązywać letni rozkład lotów – przypomina Katowice Airport w komunikacie. Poniżej dalsza część artykułu

Siatka połączeń regularnych Pasażerowie będą mogli latać na 68 trasach regularnych do 56 lotnisk w 20 państwach. Z powodu pandemii nie wszystkie kierunki będą dostępne wraz z wejściem w życie rozkładu letniego, czyli od przełomu marca i kwietnia. Ponadto ze względu na skomplikowaną sytuację epidemiczną w Europie siatka połączeń może często się zmieniać.

Najwięcej, bo aż 12, jest regularnych połączeń do Włoch. Ryanair planuje obsługiwać pięć tras: do Katanii (od 1 maja), Mediolanu-Bergamo (od 1 maja), Bolonii (od 3 maja), Alghero (od 2 czerwca) i Trapani (od 3 lipca). Z kolei Wizz Air zaoferuje cztery kierunki: Mediolan-Bergamo (od 31 maja), Rzym-Ciampino (od 2 czerwca), Katanię (od 3 czerwca) i Alghero (od 17 czerwca). Debiutujący w Katowicach Lumiwings poleci do Forli (inauguracja 4 czerwca) i Perugii (inauguracja 4 czerwca). Jedną trasę – do Olbii – obsłuży LOT (inauguracja 2 czerwca).

Dostępnych będzie osiem połączeń do Grecji, z których połowę zaoferuje LOT. Polski przewoźnik poleci na Rodos (od 29 maja), Korfu (inauguracja 29 maja), Salonik (inauguracja 2 czerwca) i Aten (inauguracja 3 czerwca). W siatce Wizz Aira znajdą się Ateny (od 3 czerwca), Mikonos (od 14 czerwca) i Korfu (inauguracja 16 czerwca). Z kolei Ryanair będzie latał do Aten (od 2 maja).

Operujące z Katowic linie lotnicze obsłużą osiem tras do Wielkiej Brytanii. Wizz Air będzie latał do Londynu-Luton (kierunek już dostępny), Doncaster Sheffield (do 10 kwietnia, następnie przerwa do 17 maja), Bristolu (od 17 maja) i Liverpoolu (od 31 maja). Z Ryanairem będzie można polecieć do Londynu-Stansted (od 29 marca), Birmingham (od 1 maja), Edynburga (od 1 maja) i Manchesteru (od 2 maja).

Hiszpańska siatka liczyć będzie siedem połączeń. Wizz Air obsłuży sześć, to jest Teneryfę (od 28 marca), Fuerteventurę (od 9 maja), Barcelonę (od 31 maja), Castellón-Costa Azahar (od 1 czerwca), Santander (od 19 czerwca) i Palmę de Mallorca (od 25 czerwca). Jedną trasę, także do Palmy de Mallorca, zaoferuje LOT (od 2 czerwca).

Ukraina będzie miała siedem połączeń. Cztery obsłuży Wizz Air: Zaporoże (inauguracja 3 kwietnia, loty do 10 kwietnia, następnie przerwa do 1 maja), Kijów-Żulany (od 31 maja), Lwów (od 1 czerwca) i Odessę (od 2 czerwca). Dwa kierunki – Kijów-Boryspol (od 2 kwietnia) i Odessę (od 1 maja) – zaoferuje Ryanair. Debiutujący w Katowicach ukraiński przewoźnik SkyUp Airlines będzie latał do Kijowa-Boryspola (inauguracja 29 maja).

Siatka połączeń do Niemiec będzie składała się z pięciu tras. Wizz Air poleci do Dortmundu (trasa już dostępna) i Kolonii-Bonn (od 1 czerwca). Te same kierunki obsłuży również Ryanair (odpowiednio od 28 marca i od 1 maja). Jedno połączenie – do Frankfurtu – zaoferuje również Lufthansa (od 31 maja).

Cztery kierunki będą dostępne dla pasażerów podróżujących do Norwegii. Wizz Air obsłuży Oslo-Torp (od 27 marca do 9 kwietnia, następnie przerwa do 3 maja), Bergen (od 31 maja) i Stavanger (od 1 czerwca), a Ryanair Oslo-Gardermoen (inauguracja 2 lipca).

Dwa z trzech dostępnych połączeń bułgarskich – Burgas (od 28 maja) i Warnę (inauguracja 1 czerwca) – zrealizuje LOT, a jedną – Burgas (od 25 czerwca) – Wizz Air.

Przewoźnicy obsłużą także po dwie trasy na Cypr i do Szwecji. Do Larnaki latać będzie Wizz Air (od 30 kwietnia), a do Pafos Ryanair (od 2 maja). Do Sztokholmu-Skavsty (trasa już dostępna) i Malmö (reaktywacja 1 czerwca) zabierze podróżnych Wizz Air.

Z Katowic będzie można również polecieć do Eindhoven w Holandii (loty dostępne do 9 kwietnia, następnie przerwa do 31 maja), Reykjavíku na Islandii (od 2 kwietnia do 9 kwietnia, następnie przerwa do 3 maja), Kutaisi w Gruzji (od 31 maja), Tel Awiwu w Izraelu (od 1 czerwca), na Maltę (od 3 czerwca), do Splitu w Chorwacji (od 26 czerwca), Podgoricy w Czarnogórze (od 26 czerwca) i Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (inauguracja 17 września) – wszystkie te połączenia zrealizuje Wizz Air. Jedno połączenie – do Dublina w Irlandii – zaoferuje Ryanair (od 1 maja).

LOT kontynuować będzie obsługę jedynego połączenia krajowego – do Warszawy.

– W rekordowym 2019 roku przewozy regularne miały ponad 55-procentowy udział w całym ruchu pasażerskim w Katowice Airport – mówi prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza pyrzowickim lotniskiem, Artur Tomasik, cytowany w komunikacie.

– Prognozy rozwoju tego segmentu na kolejne lata były optymistyczne, między innymi z powodu planowanego rozwoju bazy Ryanaira w Pyrzowicach. Niestety pandemia koronawirusa przekreśliła nasze plany. Po ponad roku funkcjonowania w warunkach ciągłej niepewności i zmieniających się obostrzeń w podróżowaniu wiemy, że to właśnie przewoźnicy obsługujący ruch rozkładowy są najmocniej dotknięci kryzysem. Jednocześnie po letniej ofercie lotów regularnych widać, że linie lotnicze, gdy tylko będzie to możliwe, chcą jak najszybciej wrócić do latania na dużą skalę – dodaje.

Siatka połączeń czarterowych Aktualnie Katowice Airport oferuje 64 trasy do 19 państw w ramach lotów czarterowych realizowanych na zlecenie biur podróży. Aż 17 z nich to kierunki greckie: Ateny, Chania, Heraklion, Kalamata, Kawala, Kefalinia, Korfu, Kos, Mitylena, Patras, Preweza, Rodos, Saloniki, Samos, Santoryn, Skiatos i Zakintos.

Biura podróży zabiorą turystów do 11 miejsc w Hiszpanii: do Barcelony, na Fuerteventurę, Gran Canarię, Ibizę, La Palmę, Lanzarote, do Malagi, na Minorkę, do Palmy de Mallorca, Sevilli i na Teneryfę. Pięć kierunków włoskich to Alghero, Katania, Lamezia Terme, Olbia i Palermo.

Z touroperatorem będzie można polecieć także do Antalyi, Bodrum, Dalamanu i Izmiru w Turcji, Hurghady, Marsa Alam, Szarm el-Szejk i Taby w Egipcie, na Dżerbę, do Hammametu i Monastyru w Tunezji, do Timwu (lotnisko Ercan), Larnaki i Pafos na Cyprze, do Burgas i Warny Bułgarii, do Dubrownika i Splitu w Chorwacji, Podgoricy i Tivatu w Czarnogórze, Puerto Platy i Punta Cany w Dominikanie, do Faro i na Maderę w Portugalii, a także do Tirany w Albanii, Mombasy w Kenii, Ochryday w Macedonii, Agadiru w Maroku, Cancún w Meksyku, na Zanzibar w Tanzanii i na wyspę Sal w Republice Zielonego Przylądka.

– Oferty biur podróży w tegorocznym sezonie letnim potwierdzają dominująca pozycję pyrzowickiego lotniska w tym segmencie przewozów w Polsce. Loty czarterowe, w przeciwieństwie do regularnych, w ostatnich miesiącach charakteryzowały się większą przewidywalnością, a to też spowodowało, że cieszyły się sporym zainteresowaniem. W naszej ocenie to właśnie ten segment ma szansę na najszybszą odbudowę po ustabilizowaniu się sytuacji – mówi Artur Tomasik.

– Efektem naszej dobrej współpracy z biurami podróży jest rozbudowa oferty lotów czarterowych z Pyrzowic o nowe, atrakcyjne pozycje. Obecnie jesteśmy jedynym lotniskiem regionalnym w Polsce z bazującym szerokokadłubowym dreamlinerem Polskich Linii Lotniczych LOT, który obsługuje z Pyrzowic bezpośrednie rejsy dalekodystansowe – do Dominikany i Meksyku biur podróży TUI i Rainbow. Mimo pandemii liczymy na dobry sezon wakacyjny, który pozwoli całemu lotnisku w Pyrzowicach wrócić na wyższe obroty i poprawić trudną sytuację finansową wszystkich działających tutaj firm specjalizujących się w obsłudze ruchu pasażerskiego – dodaje Tomasik.