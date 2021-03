Ryanair dokłada do katowickiej siatki Trapani i Oslo-Gardermoen

Pierwszy rejs na główne lotnisko stolicy Norwegii, Oslo-Gardermoen, zaplanowany został na 2 lipca. Loty na tej trasie odbywać się będą cztery razy w tygodniu – w poniedziałki, środy, piątki i niedziele. Dzień później, 3 lipca, przewoźnik zainauguruje nowe sezonowe połączenie do Trapani na Sycylii, które obsługiwać będzie dwa razy w tygodniu – we wtorki i w soboty.

W najbliższych tygodniach Ryanair planuje reaktywować szereg połączeń z Pyrzowic, które zostały zawieszone z powodu trudnej sytuacji epidemicznej w Europie. Na przełomie marca i kwietnia powinny wrócić trasy do Dortmundu, Londynu-Stansted i Kijowa-Boryspola. Z początkiem maja irlandzki przewoźnik chciałby przywrócić regularne loty z Katowic do Aten, Birmingham, Bolonii, Dublina, Edynburga, Kolonii-Bonn, Katanii, Mediolanu-Bergamo, Manchesteru, Odessy i Pafos. W pierwszych dniach czerwca wystartuje połączenie do Alghero na Sardynii. W sezonie zimowym 2021/2022 do siatki połączeń pyrzowickiego lotniska mają wrócić Cork, Brindisi i Sandefjord-Torp.