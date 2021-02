Na lotnisku w Katowicach będą testy zamiast kwarantanny

27 lutego lotnisko w Katowicach zamierza uruchomić laboratorium, w którym pasażerowie przylatujący spoza strefy Schengen będą mogli zrobić szybki test na koronawirusa. Dzięki temu będą zwolnieni z kwarantanny.

Jak informuje lotnisko punkt testowy stanie w strefie przed kontrolą paszportową, czyli przed granicą państwa. Wykonane w tym miejscu testy, w wypadku negatywnego wyniku, zgodnie z wymogami rozporządzenia rządu, „są podstawą do zwolnienia z kwarantanny po przylocie”. Poniżej dalsza część artykułu

Będą to szybkie testy antygenowe. Koszt jednego badania to 180 złotych (preferowana jest płatność kartą). Za tę cenę pasażer dostanie zaświadczenie w języku polskim lub angielskim, które potwierdzi wynik. Zaświadczenie będzie można odebrać w formie wydruku lub drogą elektroniczną nie później niż 20 minut od pobrania próbki do badania.

Badania będą prowadzone przez Laboratorium Lab-Med, które „wykorzystuje certyfikowane testy antygenowe Panbio firmy Abbot” – wyjaśnia w informacji lotnisko.

Podobny punkt z możliwością testowania przylatujących spoza strefy Schengen turystów uruchomiło wcześniej lotnisko we Wrocławiu. To znakomicie ułatwiło życie turystom podróżującym na Zanzibar.

Rozporządzenie rządu przewiduje bowiem, że każdy podróżny przybywający do kraju drogą lotniczą powinien poddać się 10-dniowej kwarantannie. Chyba, że okaże negatywny wynik testu wykonanego nie dawniej niż 48 godzin przed przylotem.

Mimo że takie testowanie nie jest niezgodne z rozporządzeniem, rzecznik Ministerstwa Zdrowia próbował podważyć jego legalność. Problem był przedmiotem dyskusji podczas ostatniego posiedzenia sejmowej komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki, a dzisiaj także rozmowy wiceministra rozwoju Andrzeja Guta-Mostowego z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia (jej wyniku nie ujawniono opinii publicznej).

27 stycznia lotnisko Katowice zorganizowało punkt do prowadzenia testów antygenowych dla pasażerów podróżujących do Holandii. Wtedy to bowiem rząd tego kraju wprowadził obowiązek posiadania przed podróżą lotniczą negatywnego wyniku testu na koronawirusa, zrobionego nie wcześniej niż cztery godziny przed wylotem.

Na lotnisku test można wykonać od czterech godzin do 60 minut przed godziną odlotu do Holandii. Z Katowic połączenie takie – do Eindhoven – zapewnia Wizz Air. Punkt badań zlokalizowany jest w kontenerze przed terminalem pasażerskim A.

Katowice Airport ma obecnie w rozkładzie lotów tylko dwa połączenia regularne. Oprócz wspomnianego do Eindhoven, Wizz Air utrzymuje rejsy do Londynu (lotnisko w Luton). Od piątku ruszą także loty do Sztokholmu (Skavsta).

O wiele więcej kierunków obsługują czartery biur podróży, bo latają z Katowic do Hurghady, Marsa Alam, na Fuerteventurę i Zanzibar. W planach są kolejne kierunki.

Od niedzieli 21 lutego TUI wznowi stąd połączenia do Dubaju, od 3 marca do Punta Cany w Dominikanie, a od 14 marca do Amilcar Cabral na Wyspach Zielonego Przylądka.

Z kolei Rainbow 25 lutego wystartuje z Katowic do Cancun w Meksyku, a 27 lutego do Puerto Plata w Dominikanie.