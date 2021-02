Katowice Airport: Uruchamiamy czartery do Meksyku i Dominikany

– Od listopada 2020 roku trwa drugi lockdown europejskiego lotnictwa, który jest skutkiem licznych obostrzeń sanitarnych obowiązujących praktycznie we wszystkich europejskich państwach. Obowiązkowe testy diagnostyczne na koronawirusa i kwarantanna po przylocie zniechęcają do podróżowania – mówi prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, firmy zarządzającej Katowice Airport, Artur Tomasik, cytowany w komunikacie. – Niski popyt spowodował radykalne ograniczenie oferty przez linie lotnicze. W styczniu 2020 roku tygodniowo notowaliśmy średnio około 270 odlotów w ruchu pasażerskim, w pierwszym miesiącu bieżącego roku liczba ta spadła do 45 w tygodniu – wylicza.