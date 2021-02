Spadki na Lotnisku Chopina – czartery radzą sobie najlepiej

– Widać duży popyt na kierunki czarterowe – mówi cytowany w komunikacie lotniska jego rzecznik prasowy Piotr Rudzki. – Są to przede wszystkim Dominikana, Meksyk i Zanzibar. Wkrótce z naszego lotniska bezpośrednio będzie można polecieć na Malediwy i do Kostaryki. Połączenia będą wykonywane samolotami Boeing 787 Dreamliner PLL LOT. Z kolej na główne lotnisko w Dubaju polecą Enter Air i Smartwings. Niebawem wrócą także do rozkładu czarterowego loty do Fudżajry.