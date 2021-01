Lotnisko w Gdańsku z najnowocześniejszym w Polsce systemem ILS

Od dzisiaj w Porcie Lotniczym Gdańsk działa najnowocześniejszy w Polsce system ILS (Instrument Landing System) kategorii III B – podaje biuro prasowe lotniska w komunikacie. Mają go największe europejskie lotniska. Umożliwia on starty i lądowania nawet w dużej mgle. Dzięki niemu liczba lotów odwoływanych w Gdańsku lub przekierowywanych na inne lotniska spadnie prawie do zera.

Przy dotychczasowym systemie ILS kategorii II lądowania w Gdańsku mogły się odbywać, gdy mgła ograniczała widzialność wzdłuż drogi startowej do 300 metrów. Jednocześnie załoga podchodzącego do lądowania musiała zobaczyć światła podejścia z wysokości 30 metrów. Od dzisiaj minimalna widzialność na drodze startowej to zaledwie 75 metrów, a wysokość, z której załoga samolotu musi zobaczyć światła podejścia, wynosi zero.