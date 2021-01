Katowice Airport: U nas zrobisz szybki test antygenowy

Można go zrobić od czterech godzin do 60 minut przed rozkładową godziną odlotu – mowa o bezpośrednich rejsach do Eindhoven, które realizuje Wizz Air. Punkt wymazowy znajduje się w kontenerze przed terminalem pasażerskim A.

Ze względu na trudną sytuację pandemiczną branża lotnicza w Europie jest w fazie drugiego lockdownu. Podróżni po przylocie do wielu państw muszą iść na obowiązkową kwarantannę lub okazać negatywny test na koronawirusa. Wymogi te spowodowały drastyczny spadek popytu na loty. Stąd aktualna siatka połączeń regularnych z Katowic ograniczona jest do czterech tras, to jest do Dortmundu, Eindhoven, Londynu-Luton (Wizz Air) i Warszawy (LOT). Ponadto z Pyrzowic latają czartery do Hurghady, Marsa Alam, na Fuerteventurę i Zanzibar. W sumie lotnisko realizuje 15 rejsów pasażerskich tygodniowo, dla porównania w ostatnim tygodniu stycznia 2020 roku było ich 250.