Nowy kierunek z lotniska we Wrocławiu na wakacje – Burgas

Wylot z Burgas do Wrocławia odbędzie się także w soboty – o godzinie 21.15. Lądowanie we Wrocławiu o godzinie 22.20 czasu polskiego.

W poprzednich sezonach letnich do Burgas z Wrocławia można było polecieć bezpośrednio tylko lotem czarterowym. Dokąd jeszcze w tym roku będzie można polecieć z Wrocławia tanimi liniami lotniczymi? Jak podaje lotnisko w komunikacie, do tej pory Wizz Air i Ryanair zapowiedziały połączenia do Chorwacji, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Czarnogóry, Włoch, Gruzji, Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Norwegii, na Maltę, Cypr i Ukrainę. W rozkładzie letnim znajdą się prawdopodobnie: Zadar, Alicante, Malaga, Teneryfa, Girona pod Barceloną, Faro, Palermo, Neapol, Kreta, Larnaka, Bari, Burgas, Londyn, Oslo i Kijów.