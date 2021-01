Wrocław: W wakacje może wrócić 90 procent połączeń

Przez trzy kolejne miesiące ruch lotniczy w całej Europie prawie całkowicie zamarł i dopiero od drugiej połowy czerwca zaczął się odbudowywać. W lipcu, sierpniu i we wrześniu wrocławskie lotnisko obsługiwało po około 100-150 tysięcy pasażerów miesięcznie, czyli o 60-70 procent mniej niż rok wcześniej. Jeśli wziąć pod uwagę tylko okres pandemii, to właśnie w tych trzech miesiącach ruch na wrocławskim lotnisku był największy.

– Dla branży lotniczej na całym świecie był to najtrudniejszy rok od wielu dekad. Statystyki z poszczególnych miesięcy odzwierciedlają zmiany sytuacji epidemicznej, na którą ani lotniska, ani przewoźnicy nie mają żadnego wpływu. Warunki działania nadal dynamicznie się zmieniają, czego przykładem jest aktualne zawieszenie lotów do i z Wielkiej Brytanii – dodaje wiceprezes lotniska Cezary Pacamaj.

Obecnie lotnisko ma w rozkładzie trzy połączenia sieciowe – do Frankfurtu (Lufthansa), Amsterdamu (KLM) i Warszawy (PLL LOT). Tanie linie lotnicze latają między innymi do Dublin i Palermo (Ryanair), a także do Oslo, Sztokholmu, Eindhoven, Reykjaviku, Kijowa, Lwowa i Charkowa (Wizz Air). Z kolei biura podróży w sezonie zimowym wożą pasażerów na Zanzibar, do Antalyi, Marsa Alam i Hurghady. Na Zanzibarze nie są wymagane testy na obecność koronawirusa ani kwarantanna, natomiast w Egipcie i Turcji trzeba mieć test PCR z wynikiem negatywnym, przeprowadzony w ciągu 72 godzin przed wjazdem.