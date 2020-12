Komisja Europejska zatwierdza miliardową pomoc dla LOT-u

Z kolei zastrzyk kapitałowy (w formie subskrypcji nowo wyemitowanych akcji przejętych przez Polskę) nie przekroczy minimum niezbędnego do zapewnienia rentowności LOT-u i nie będzie wykraczał poza przywrócenie jego pozycji kapitałowej sprzed pandemii. Pozwoli LOT-owi uniknąć niewypłacalności, co miałoby poważne konsekwencje dla polskiego rynku pracy, sieci połączeń i handlu zagranicznego – uzasadnia KE.

Do czasu całkowitego wycofania się państwa LOT i jego spółki zależne będą obowiązywać zakazy dotyczące dywidend i wykupu innych akcji niż te należące do państwa. Aż do spłaty co najmniej 75 procent dokapitalizowania będzie obowiązywało ścisłe ograniczenie wynagrodzenia kadry kierowniczej LOT-u i jego spółek zależnych, w tym zakaz wypłacania premii. Warunki te mają na celu zachęcenie państwa do wycofania swojego udziału kapitałowego, gdy tylko pozwoli na to sytuacja gospodarcza – wyjaśnia KE.