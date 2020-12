Wizz Air będzie latał z Podkarpacia do Niderlandów

Wizz Air uruchamia trasę z Rzeszowa do Eindhoven w Niderlandach , o czym zawiadamia w komunikacie. Loty odbywać się będą dwa razy w tygodniu, we wtorki i w soboty , pierwszy zaplanowano na 19 grudnia.

– Dla naszej spółki to przełomowe wydarzenie z kilku powodów – mówi prezes Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka Adam Hamryszczak, cytowany w komunikacie. – Po pierwsze, rozpoczynamy współpracę z nowym przewoźnikiem, który mimo pandemii dynamicznie rozwija działalność. Po drugie, spełniamy oczekiwania mieszkańców Podkarpacia i sąsiednich województw podróżujących do Niderlandów zarówno w celach zarobkowych, jak i turystycznych. Po trzecie, udało nam się doprowadzić do tego w skrajnie trudnym czasie dla naszej branży. Wierzę, że połączenie z Eindhoven to dopiero początek naszej współpracy z Wizz Airem i wkrótce będziemy mogli uruchomić kolejne kierunki z Rzeszowa – dodaje Hamryszczak.