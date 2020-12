Ryanair zapowiada wojnę cenową

W zeszłym tygodniu Ryanair ogłosił, że zamierza kupić kolejne 75 boeingów 737-Max . Oznacza to, że mimo kryzysu linia trzyma się wcześniejszego planu, który zakłada, że w jego flocie pojawi się w sumie 210 maszyn tego typu . Najpóźniej w 2022 roku przewoźnik będzie chciał rocznie przewozić ponad 200 milionów pasażerów . Dotychczasowy rekord tej linii to 152 miliony klientów obsłużonych w 2019 roku.

O’Leary apeluje do rządów, by zniosły specyficzne dla niektórych krajów opłaty, przykładem jest podatek lotniczy obowiązujący w Niemczech. Lotniska powinny obniżać ceny swoich usług, by w ten sposób stymulować popyt. W wielu krajach pojawiają się już pozytywne sygnały w tym obszarze.