Wizz Air wznawia w grudniu loty z Polski, o czym zawiadamia w komunikacie. Przewoźnik uruchomi trasy między innymi z Gdańska do Bergamo (Włochy), z Warszawy do Lizbony, z Katowic na Teneryfę, z Wrocławia do Lwowa i z Krakowa do Billund.

Poniżej dalsza część artykułu