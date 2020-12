Ryanair poinformował dziś w komunikacie o uruchomieniu letniego połączenia z Poznania do Treviso niedaleko Wenecji. Na tej trasie będzie latał o d 28 marca, dwa razy w tygodniu .

– Połączenie to stanie się częścią rozkładu lotów Ryanaira z Polski na lato 2021. Pasażerowie mogą rezerwować loty do Wenecji aż do października – mówi dyrektor handlowy Ryanaira Jason McGuinness, cytowany w komunikacie.