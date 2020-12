Lufthansa: Nawet 400 procent więcej rezerwacji

W zeszłym tygodniu sprzedaż urosła nawet o 400 procent tydzień do tygodnia – linia nie podaje jednak, na jakich konkretnie trasach. – Klienci chcą podróżować – mówi członek zarządu Lufthansy Harry Hohmeister. – Kiedy tylko ograniczenia podróżowania są znoszone, liczba rezerwacji rośnie w znaczący sposób. Dotyczy to przede wszystkim okresu świąteczno-noworocznego – dodaje.

Do programu powracają także loty z Frankfurtu do Gdańska, Dublina, Salzburga, Turynu i Neapolu, a z Monachium do wielu stolic europejskich, w tym do Warszawy.