Ryanair przegrał z polską firmą. TSUE: nieuczciwe praktyki

W praktyce oznacza to, że klient linii lotniczej może występować przeciwko niej, zarówno w kraju wylotu, przylotu jak i w państwie, w którym przewoźnik jest zarejestrowany.

Sprawa dotyczyła również tego, czy pośrednikowi, któremu konsument przekazuje cesją prawa do występowania o odszkodowanie, przysługują te same prawa. TSUE twierdzi, że tak, ale ostatecznie to podlega ocenie sądu w danym państwie.