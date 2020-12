Wizz Air otwiera bazę w Cardiff

Wizz Air UK umieści w Cardiff airbusa A321 i uruchomi stamtąd dziewięć tras – czytamy w komunikacie. Ze stolicy Walii będzie można polecieć do Alicante, Faro, Larnaki i na Teneryfę, sezonowo, latem, także na Korfu, Kretę i Majorkę, a zimą na Lanzarote i do Szarm el-Szejk. Bilety do tych miejsc są już w systemie rezerwacyjnym.

