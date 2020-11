Maxy mogą wrócić do latania

Batalia o ponowne dopuszczenie Maxów do latania trwała 20 miesięcy i kosztowała Boeinga 20 miliardów dolarów i poważny kryzys wizerunkowy. Aby wznowić loty, Boeing musi wprowadzić wskazane przez FAA aktualizacje oprogramowania i zmiany w szkoleniu pilotów.

– Zrobiliśmy wszystko, co w ludzkiej mocy, aby upewnić się, że tego typu katastrofy się nie powtórzą – mówi Reutersowi administrator FAA Steve Dickson, który podpisał zgodę. Dickson jest „w 100 procentach pewny”, że Maxy są bezpieczne.

– Dyrektywa FAA to kamień milowy. Będziemy nadal współpracować z organami regulacyjnymi na całym świecie i naszymi klientami, aby przywrócić samolot do użytku – dodaje wiceprezes Boeinga Stan Deal. Regulatorzy ruchu lotniczego w Europie, Brazylii i Chinach zamierzają bowiem wydać liniom lotniczym własne zezwolenia po niezależnych przeglądach, co dowodzi, jak bardzo katastrofy Maxów zachwiały pozycją zarówno samej FAA, jak i Stanów Zjednoczonych, które przez dziesięciolecia uchodziły za niekwestionowany autorytet w dziedzinie bezpieczeństwa lotów – wskazuje Reuters.