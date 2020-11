LOTnaWakacje wraca z nowymi kierunkami

LOT ma już gotową siatkę połączeń na lato 2021roku. W większości będą to rejsy z Lotniska Chopina w Warszawie i z Katowic. Chodzi o ponad 20 kierunków, a wśród nich znane z tegorocznej akcji #LOTnaWakacje: Majorka, Santoryn, Rodos, Korfu, Zakintos, Malta, Ateny, Burgas, Saloniki, Tirana i Warna. Nowością będą grecka wyspa Mykonos i Palermo na Sycylii. Ponadto LOT zamierza uruchomić bezpośrednie loty do Barcelony, Wenecji, Larnaki, Nicei, Splitu, Dubrownika i Zadaru.

Jak pisze w komunikacie, bieżące prognozy i doświadczenia zebrane w tym roku wskazują, że „to właśnie ruch turystyczny będzie istotną częścią odbudowującego się rynku przewozów lotniczych. W Polsce ma on szansę powrócić do poziomu około 3 mln podróżnych, co stanowi 50 procent pasażerów obsłużonych w 2019 roku. Oznacza to także znaczący rozwój działalności czarterowej LOT-u z wykorzystaniem floty regionalnej oraz średniego i dalekiego zasięgu”.