Sasin: Mamy miliardy złotych na pomoc dla LOT-u

Według wicepremiera PLL LOT jest firmą szczególną. Oskarżył on rząd Donalda Tuska, że doprowadził ją do ruiny. – Były zakusy, żeby któraś z zagranicznych linii lotniczych przejęła LOT i żeby ta marka zniknęła – mówił. Nie wspominając, że to za czasów Tuska rząd ratował linię lotniczą, udzielając jej ogromnej na ówczesne czasy pomocy w wysokości 400 milionów złotych, co Komisja Europejska uznała później za nadużycie.