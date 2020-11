Koronawirus przerzedził siatkę KLM. Ale są też nowe kierunki

Powodem tych zmian jest druga fala koronawirusa i decyzje niektórych krajów o ponownym zamknięciu – czytamy w komunikacie przewoźnika. KLM chce utrzymać jak najwięcej kierunków, musi jednak zredukować częstotliwość lotów i liczbę dostępnych w sprzedaży miejsc . Liczba lotów z i do pięciu miast w Polsce też zostanie zmniejszona, z wyłączeniem okresu świąteczno-noworocznego.

W nadchodzących miesiącach KLM będzie oferował loty do około 90-95 procent miejsc ze swojej europejskiej siatki. Na niektórych trasach, zwłaszcza do Wielkiej Brytanii, loty zostaną zawieszone. Całkowita liczba miejsc w sprzedaży zostanie zmniejszona z około 50 do 40 procent w porównaniu z danymi sprzed wybuchu pandemii. Z kolei na trasach międzykontynentalnych dostępnych będzie około 50-60 procent miejsc. Wraz z rejsami cargo KLM zaoferuje łącznie około 65 procent lotów.