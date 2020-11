Prezes Ryanaira: Dzięki szczepionce samoloty znów się zapełnią

Dotyczy to także sektora podróży. Zdaniem prezesa Ryanaira Michaela O’Leary’ego pod koniec pierwszego kwartału przyszłego roku będą one szeroko dostępne dla osób z grup ryzyka, co pozwala przypuszczać, że lato 2021 roku będzie czasem powrotu do względnej normalności. – Nie widzę powodu, żebyśmy nie mieli osiągnąć 75-80 procent zeszłorocznych poziomów obłożenia – stwierdził na pytanie eksperta lotniczego Johna Stricklanda w czasie wywiadu udzielonego przy okazji odbywających się zdalnie targów turystycznych WTM London.