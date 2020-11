Rząd cofa zakaz wykonywania lotów do USA

Nowe przepisy zmieniają dwie istotne kwestie. Po pierwsze obniżają poprzeczkę, jeśli chodzi o kierunki, do których można latać. W tej chwili na listę zakazanych wpisywane są kraje, w których współczynnik 14-dniowej skumulowanej liczby zachorowań na COVID-19 na 100 tysięcy mieszkańców przekracza 90. Teraz dopuszczone zakażenia to 270 na 100 tysięcy mieszkańców. Jak dawniej ustala się liczbę zakażeń na podstawie danych publikowanych przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control).