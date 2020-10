Mniej Ryanaira na zimę

Mniejsza liczba rezerwacji na sezon zimowy zmusiła irlandzkie linie lotnicze do zredukowania rozkładu lotów z 60 do 40 procent w porównaniu z poprzednią zimą. Bazy przewoźnika w Cork, Shannon i Tuluzie zostaną na zimę zamknięte.

Ryanair opublikował dziś zaktualizowany rozkład lotów na zimę 2020/2021, o czym informuje w komunikacie. Czytamy w nim, że przez kolejne restrykcje wprowadzane przez kraje Unii Europejskiej podróże w dużej części Europy Środkowej, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Austrii, Belgii i Portugalii zostały znacznie ograniczone. Obostrzenia spowodowały niewielkie osłabienie rezerwacji z wyprzedzeniem na październik, ale istotne na listopad i grudzień. Poniżej dalsza część artykułu

Aby operować przy obłożeniu samolotów na poziomie 70 procent Ryanair kolejny raz zredukował zimowy rozkład lotów (od listopada do marca), zmniejszając oferowanie z 60 do 40 procent w porównaniu z poprzednią zimą. Ryanair zakłada utrzymanie do 65 procent tras z zimowej siatki połączeń, ale przy zmniejszonych częstotliwościach. Oprócz zimowego zamknięcia baz w Cork, Shannon i Tuluzie przewoźnik ogłosił znaczne cięcia w bazach w Belgii, Niemczech, Hiszpanii, Portugalii i Wiedniu.

W związku z ograniczeniem oferowania i zakładanym współczynnikiem obłożenia samolotów na poziomie 70 procent Ryanair spodziewa się teraz, że w całym roku fiskalnym (1 kwietnia 2020 – 31 marca 2021) liczba pasażerów spadnie do około 38 milionów, chociaż prognozy te mogą jeszcze się pogorszyć, jeśli rządy krajów unijnych nadal będą nieskutecznie zarządzały podróżami lotniczymi i wprowadzały kolejne restrykcje – głosi komunikat.

– We wrześniu i w październiku dopasowywaliśmy nasze oferowanie do warunków rynkowych i zmieniających się restrykcji podróży, mając na celu utrzymanie współczynnika obłożenia samolotów na poziomie 70 procent, co pozwala nam działać jak najbliżej progu rentowności i minimalizować spalanie gotówki. Sytuacja pozostaje niepewna i trudna do przewidzenia, musimy zatem obniżyć naszą całoroczną prognozę ruchu do 38 milionów pasażerów – mówi prezes Ryanaira Michael O’Leary, cytowany w komunikacie.

– Głęboko żałujemy cięć w zimowym rozkładzie lotów, niestety zostały one wymuszone przez nieskuteczne zarządzanie podróżami lotniczymi w Unii Europejskiej. Nadal koncentrujemy się na utrzymaniu tak dużego harmonogramu, jak to tylko możliwe, przy utrzymaniu w służbie jak największej liczby samolotów, pilotów i załóg pokładowych, minimalizując jednocześnie utratę miejsc pracy. Biorąc pod uwagę skalę cięć, nieuniknione są wprowadzenie tej zimy bezpłatnych urlopów i zmiana wymiaru czasu pracy w tych bazach, w których uzgodniliśmy redukcję wymiaru godzin pracy i wynagrodzeń. Uważamy, że to znacznie lepsze rozwiązanie krótkoterminowe niż masowe zwolnienia. Niestety, zwolnień załóg pokładowych będzie więcej w małych bazach, gdzie nadal nie osiągnęliśmy porozumienia w sprawie czasu pracy i obniżek wynagrodzeń – kontynuuje O’Leary.

– W międzyczasie wzywamy rządy krajów Unii Europejskiej do natychmiastowego i pełnego przyjęcia systemu sygnalizacji świetlnej Komisji Europejskiej, który umożliwia bezpieczne podróżowanie samolotem między państwami unijnymi, bez wadliwych restrykcji, do tych krajów i regionów w Europie, które są w stanie wykazać, że ich wskaźniki przypadków covidu-19 są niższe niż 50 na 100 tysięcy mieszkańców – kończy prezes.