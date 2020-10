Lufthansa wraca do Katowic

Pierwszy rejs z Frankfurtu do Pyrzowic odbędzie się w niedzielę, 25 października. W drugą stronę samolot poleci dzień później, w poniedziałek, 26 października. Ten kierunek Lufthansa zawiesiła w połowie marca w związku z pandemią koronawirusa i wprowadzonym przez rząd zakazem lotów.

Do końca sezonu zimowego, czyli do 27 marca 2021 roku, połączenie będzie obsługiwane samolotem CRJ-900 dziewięć razy w tygodniu. W letnim rozkładzie lotów na przyszły rok linia planuje wrócić do częstotliwości 21 rotacji w tygodniu.