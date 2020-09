Hiszpania – bilety lotnicze z abonamentu

Firma technologiczna Caravelo opracowała system subskrybowania biletów lotniczych. Klienci zapłacą miesięczny abonament, co pozwoli liniom lotniczym zyskać stabilizację przychodów i lepiej planować loty.

Poniżej dalsza część artykułu Hiszpańska firma technologiczna Caravelo od wielu miesięcy negocjuje z liniami lotniczymi z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Europy Wschodniej wprowadzenie abonamentowej sprzedaży biletów lotniczych – ujawnia dziennik „El Economista” w swoim elektronicznym wydaniu. Pandemia przyspieszyła rozmowy dzięki czemu, jak mówi przedstawiciel Caravelo, udało się podpisać pierwszą umowę z pewnym przewoźnikiem hiszpańskim. Firma nie podaje jednak jej nazwy.

Wiadomo jedynie, że jeszcze we wrześniu mają rozpocząć się prace nad przystosowaniem strony internetowej przewoźnika do nowego systemu. Linia ma nadzieję, że dzięki abonamentom uda jej się pobudzić popyt i uzyskać dodatkowy przychód.

W pandemii linie lotnicze notują ogromny spadek liczby pasażerów. – Widzimy, że są zainteresowane naszą propozycją – mówi współzałożyciel i prezes Caravelo José Luis Vilar. – Szukają sposobu na dotarcie do klientów w nowy sposób. Teraz sprzedają bilety na ostatnią chwilę lub na wylot za sześć miesięcy. To nie pozwala planować i nie gwarantuje płynności finansowej.

System subskrypcji biletów lotniczych funkcjonuje już w Ameryce Południowej i w Azji. Pomysł zakłada też stworzenie bazy danych klientów, którym można sprzedać usługi dodatkowe, by podnieść średnią cenę biletu. Na przykład Air Asia wprowadziła możliwość kupowania dowolnej liczby biletów przy rocznym abonamencie w wysokości około 180 euro. Z kolei w Meksyku Caravelo współpracuje z linią Volaris, która nawet w czasie pandemii pozyskała 30 tysięcy nowych subskrybentów. W czasie największego lockdownu w Ameryce Południowej udało się też wystartować z takim modelem sprzedaży w Kolumbii z linią Viva Air. Prace nad wdrożeniem modelu toczą się z Aviancą i z meksykańskim VivaAerobus.

Wspomniany hiszpański przewoźnik, który według zapewnień Vilara jest dużą europejską linią lotniczą, chce wprowadzić system, dzięki któremu klient będzie mógł kupić jeden bilet w miesiącu po stałej, obniżonej cenie na dowolny kierunek, w dowolnym terminie. Jak mówi prezes, z badań wynika, że klienci są gotowi płacić miesięcznie od 44 do 64 euro za to, by w każdym miesiącu móc kupić bilet w dwie strony.

System umożliwia stosowanie też innych modeli sprzedaży – na przykład kuponów na 10 przejazdów metrem czy innymi środkami komunikacji po obniżonej cenie.