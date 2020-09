Zakaz lotów – Hiszpania wróci do kierunków dozwolonych Fot. AFP

Rząd ma już projekt nowego rozporządzenia w sprawie zakazu lotów. Wyłącza on wszystkie kraje strefy Schengen, a to oznacza to, że od przyszłego tygodnia linie lotnicze będą mogły wznowić regularne loty do Hiszpanii.