IATA: Rządzie poprzyj ujednolicenie zasad w lotnictwie

IATA namawia polski rząd do przyjęcia propozycji Komisji Europejskiej, dotyczącej wspólnych standardów oceny ryzyka, wprowadzania bądź znoszenia ograniczeń w transporcie lotniczym, zależnie od sytuacji epidemiologicznej, i uznania kolorowych kodów jako oznaczeń regionów bezpiecznych i niebezpiecznych.

Według organizacji pozwoli to uzyskać pasażerom „niezbędną przejrzystość i przewidywalność”. „Musi też powstać alternatywa dla kwarantanny, ponieważ w przeciwnym razie nie będzie możliwości podróżowania”. Najlepsza alternatywą jest według IATA testowanie pasażerów na obecność koronawirusa.

jak wylicza IATA w liście do polskiego rządu, kryzys w polskim lotnictwie z powodu wprowadzenia ograniczeń w ruchu lotniczym, będzie kosztował gospodarkę 8,38 miliarda złotych i wiąże się z zagrożeniem dla 68,6 tys. miejsc pracy. Popyt na podróże lotnicze w Polsce podczas pandemii w Europie spadnie w tym roku o 61 procent i będzie jednym to jeden z największych spadków w Europie.

Rządowe rozporządzenia dotyczące listy krajów „niebezpiecznych” są krytykowane także w Polsce przez przewoźników i konsumentów, zwłaszcza za to, że publikowane są dosłownie w ostatniej chwili, przez co pasażerowie nie mają pewności, czy ich podróż dojdzie do skutku. Często więc z niej rezygnują.