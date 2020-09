Ryanair znów musi ciąć rozkład

Ryanair poinformował dziś w komunikacie o redukcji październikowego rozkładu lotów o kolejne 20 procent (pierwsza, również 20-procentowa redukcja nastąpiła już w połowie sierpnia). Przewoźnik zakłada, że oferowanie w październiku spadnie z 50 procent do około 40 procent poziomu z października zeszłego roku, przy współczynniku wypełnienia samolotów powyżej 70 procent. Redukcje te były konieczne, bo ciągłe zmiany zasad podróżowania i wprowadzanie przez rządy bez uprzedzenia kolejnych ograniczeń „osłabia chęć konsumentów do rezerwowania z wyprzedzeniem”.

Na przykład w Irlandii, której rząd od 1 lipca utrzymuje „nadmierne i wadliwe ograniczenia podróży”, wskaźnik zakażeń wzrósł w ostatnich tygodniach do 50 na 100 tysięcy mieszkańców – to ponad dwukrotnie więcej niż na przykład w Niemczech i we Włoszech, które pozwalają podróżować wewnątrz Unii Europejskiej.