Wizz Air uruchamia bazę z dwoma airbusami w Katanii

Dzięki temu siatka połączeń z Katanii, składająca się dziś z 15 tras, powiększy się o kolejne pięć: do Rzymu Fiumicino (od 8 października, trzy razy dziennie), Bolonii (od 8 października, dwa razy dziennie), Wenecji (od 8 października, raz dziennie), Londynu-Luton (od 22 października, czwartki i niedziele) oraz Memmingen w Bawarii (od 28 października, wtorki, środy i soboty, a od sezonu zimowego środy i niedziele).

Ponadto 8 października przewoźnik uruchomi codzienne połączenie z Mediolanu-Malpensy do Bari, a także zwiększy liczbę lotów z Malpensy do Katanii z dwóch do trzech dziennie.