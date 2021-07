KLM zapowiada loty na Bali, Phuket i do Cancún

Holenderski przewoźnik odbudowuje siatkę połączeń międzykontynentalnych sprzed pandemii. Zapowiada między innymi wznowienie połączenia na Bali oraz uruchomienie lotów na Phuket i do Cancún.

W sezonie letnim siatka KLM liczyć będzie ponad 60 tras międzykontynentalnych i prawie 100 miast w Europie, co oznacza prawie całkowity powrót oferty do stanu z lata 2019 roku – informuje przewoźnik w komunikacie. Co więcej, w globalnej siatce przewoźnika przybędzie 11 nowych kierunków. Poniżej dalsza część artykułu

Ameryka Południowa i Karaiby

Letnia siatka lotów KLM-u do Ameryki Południowej i na Karaiby obejmuje 17 kierunków – tyle samo, co w sezonie letnim 2019 roku. Pojawiły się w niej dwa kostarykańskie kierunki, San José i Liberia, które niegdyś oferowane były tylko zimą. W szczycie letniego sezonu jest więcej połączeń na Antyle Holenderskie – 24 loty tygodniowo na Arubę, Bonaire i Curaçao (w 2019 roku było to 17 lotów tygodniowo).

Jesienią wystartują loty na dwóch nowych trasach – do Port of Spain (Trynidad i Tobago) i Bridgetown (Barbados).

Afryka

Siatka lotów do Afryki obejmuje 11 kierunków – tyle samo, co w 2019 roku. Już w 2020 roku w ofercie pojawiły się loty na Zanzibar (Tanzania) i do Kairu (Egipt). W najbliższym sezonie jesienno-zimowym KLM włączy do siatki nowy kierunek – Mombasę (Kenia).

Azja i Bliski Wschód

Liczba kierunków azjatyckich obsługiwanych przez KLM tego lata wynosi 17 (w 2019 roku było ich 19). Obecnie loty do Hangzhou i Szanghaju (Chiny) odbywają się z międzylądowaniem w Seulu (Korea Południowa), możliwe są dalsze zmiany w tym połączeniu. Połączenie do Chengdu realizowane jest raz w tygodniu, stamtąd samolot kontynuuje lot do Pekinu z międzylądowaniem w Seulu. Trasa powrotna wiedzie już bezpośrednio z Seulu do Amsterdamu.

Na koniec lata, jak tylko Bali otworzy granice, przewidziane jest wznowienie połączenia do Denpasar. Z kolei w sezonie jesienno-zimowym w rozkładzie pojawi się nowy kierunek – Phuket (cztery loty tygodniowo).

Tego lata KLM oferuje loty do siedmiu miast na Bliskim Wschodzie – to tyle, co w 2019 roku. Nowością jest Rijad (Arabia Saudyjska) z dwoma lotami tygodniowo. W najbliższym sezonie zimowym do oferty ma powrócić Abu Zabi.

Europa

W sezonie letnim KLM lata na 96 trasach w Europie (latem 2019 roku było ich 92). Rozkład wzbogacił się o cztery nowe kierunki – Belgrad, Weronę, Palmę de Mallorca i Dubrownik. Przewoźnik przewiduje stopniowy wzrost częstotliwości lotów na wybranych trasach (w tym do i z Polski).

Ameryka Północna

Mimo zamkniętych granic Stanów Zjednoczonych KLM utrzymuje połączenia z 16 miastami w Ameryce Północnej, w tym w Kanadzie i Meksyku. O ile liczba obsługiwanych kierunków jest prawie na poziomie z roku 2019, to częstotliwość lotów i liczba oferowanych miejsc są dużo mniejsze niż przed pandemią.

Tego lata KLM planował włączyć do oferty loty do Las Vegas i Minneapolis, zależy to jednak (jak i loty na pozostałych trasach do USA) od zniesienia restrykcji. W najbliższym sezonie zimowym, który obowiązuje od 31 października do 26 marca 2022 roku, KLM planuje rozpocząć loty na dwóch nowych trasach z Amsterdamu – do Cancún (Meksyk) i Orlando (Stany Zjednoczone).