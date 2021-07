Enter Air powiększa flotę. "Tylu maszyn jeszcze nie mieliśmy”

Czarterowy przewoźnik Enter Airm wziął w leasing kolejne dwa boeingi 737-800. Teraz ma ich 26, tak dużej floty jeszcze nie miał.

Pierwszy z nowych samolotów pierwszy lot w barwach Enter Aira wykonał 3 lipca z Katowic do Larnaki. Z kolei we wtorek, 20 lipca, do Polski przyleciała maszyna, która przez ostatnich kilka miesięcy była przygotowywana w bazie technicznej na południu Francji. Jej wdrożenie do latania nastąpi w najbliższym czasie – czytamy w komunikacie linii lotniczej. Poniżej dalsza część artykułu

– Wynajęcie nowych samolotów to nasza odpowiedź na duży popyt touroperatorów i zwiększoną aktywność turystów – mówi członek zarządu i dyrektor generalny Enter Aira Grzegorz Polaniecki, cytowany w komunikacie. – Udało nam się powiększyć flotę o dwa samoloty skonfigurowane, jak reszta naszej floty. Ostatnio dostajemy coraz więcej zapytań z całej Europy o nasze usługi, co świadczy o dużej dynamice powrotu do latania, a rynek przelotów czarterowych jest tu niekwestionowanym liderem.

Flota Enter Aira składa się teraz z 24 boeingów 737-800 i dwóch 737 MAX 8. W sezonie letnim przewoźnik będzie latał więc 26 samolotami, czyli o jeden więcej niż w najlepszym swoim sezonie 2019 roku, przed pandemią.

– Pod koniec czerwca, czyli tuż przed szczytem sezonu – wyjaśnia członek zarządu i dyrektor techniczny Enter Aira Mariusz Olechno – odebraliśmy samolot, który był już w polskim rejestrze, ale musieliśmy go dostosować do naszych standardów technicznych, konfiguracji i dokumentacji, co okazało się bardzo pracochłonne i zajęło dostawcy ponad siedem miesięcy. Żeby nie tracić więcej czasu, zdecydowaliśmy, że nie pomalujemy go w nasze barwy. Zrobimy to dopiero po sezonie. Maszyna wykonuje już loty w ramach zakontraktowanego przez biura podróży programu. Drugi samolot miał do nas dotrzeć już 14 miesięcy temu, ale dostawę wstrzymaliśmy przez ograniczenia związane z pandemią. Obie maszyny zostały pozyskane na zasadzie leasingu operacyjnego.