Biden: Wzmocnimy prawa pasażerów linii lotniczych

Departament Transportu pisze też, że linie automatycznie powinny zwracać pieniądze za świadczenia dodatkowe, które nie zostały zrealizowane. Za przykład podaje sytuację, kiedy klient wykupi dostęp do systemu rozrywki pokładowej, ale nie może z niego skorzystać, ponieważ doszło do jego awarii. Obecne przepisy również nakładają taki obowiązek, ale tylko, gdy rejs został odwołany lub doszło do overbookingu (sprzedano więcej miejsc niż jest miejsc w samolocie).

We wspomnianym rozporządzeniu Biden apeluje do Departamentu Turystyki, by podjął też inne kroki dla poprawy praw podróżnych. Chodzi na przykład o lepszy dostęp do informacji o ofercie, by klienci mieli większy wybór i świadomość, że mogą skorzystać z usług także mniej znanych przewoźników.