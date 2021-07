Turyści są gotowi zapłacić więcej za elastyczność

Z ankiety wynika, że wiele osób chciałoby później zapłacić za lot – przy zamówieniu niewielką zaliczkę, a resztę tuż przed rozpoczęciem podróży. Opcja „Pay when you fly” (z angielskiego płać, kiedy lecisz) nie tylko podniosłaby poziom zaufania do branży, ale też mogłaby zwiększyć przychody. I tak na przykład 67 procent pytanych z Niemiec jest przekonanych, że za taką możliwość trzeba by więcej zapłacić, wśród wszystkich uczestników ankiety 36 procent zadeklarowało, że jest gotowe taki koszt ponieść.