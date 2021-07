Wirtualny asystent LOT-u poinformuje o przepisach wjazdowych

Wyszukuje on między innymi miejsca docelowe według poziomów ograniczeń – od ich braku poprzez wymóg testów i kwarantanny aż po zamknięcie granic. System aktualizuje dane do godzinę, korzystając z zaufanych źródeł, w tym oficjalnych witryn rządowych, organizacji turystycznych czy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zawiera również linki do wymaganych formularzy i deklaracji, w tym zdrowotnych.