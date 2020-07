Więcej połączeń Grupy Lufthansa z Polski

Od 1 lipca Lufthansa, która już wcześniej latała raz dziennie z Warszawy do Monachium i Frankfurtu, uruchomiła kolejnych siedem połączeń w tygodniu z Wrocławia i Poznania do Frankfurtu, a od 2 lipca linia zaoferuje siedem rejsów z Gdańska do Monachium. Od 3 lipca należąca do Grupy Lufthansa linia Swiss wznowi dwa rejsy w tygodniu między Warszawą a Zurychem. Do października ich liczba wzrośnie do siedmiu, a szwajcarski przewoźnik uruchomi także dwa połączenia z Zurychu do Krakowa. Od sierpnia pasażerowie będą mogli latać z Gdańska do Frankfurtu, a od września na to największe niemieckie lotnisko przesiadkowe będzie można również polecieć z Katowic.

