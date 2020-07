Hekatomba we francuskim sektorze lotniczym

Największy w Europie producent samolotów szybko podjął działania ograniczające szkody spowodowane spadkiem o 40 procent produkcji samolotów w związku z pandemią. Czekają go jednak trudne rozmowy z rządem, który przyznał mu pomoc, i ze związkami zawodowymi, które natychmiast zapowiedziały walkę z wypowiedzeniami. – Będzie to zacięta walka o miejsca pracy – stwierdziła Francoise Vallin z CFE-CGC.

Airbus zapowiedział zmniejszenie do połowy 2021 roku zatrudnienia o 5 tysięcy osób we Francji, 5,1 tysiąca w Niemczech, 900 w Hiszpanii, 1,7 tysiąca w Wielkiej Brytanii i 1,3 tysiąca w innych krajach – łącznie 14 tysięcy. Do tej liczby należy dodać 900 miejsc pracy przewidzianych do likwidacji przed kryzysem w filii Premium Aerotec w Niemczech. Nadzwyczajną tajemnicą otoczono wrażliwą politycznie restrukturyzację zatrudnienia we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, w krajach popierających firmę w sporze z Boeingiem. Około 37 procent z 135-tysięcznej załogi odejdzie na emeryturę w tej dekadzie, zwłaszcza weterani od A320.

Władze we Francji zareagowały natychmiast, zwłaszcza po ogłoszeniu w czerwcu przez rząd pakietu 15 miliardów euro pomocy dla lotnictwa. – Sektor lotnictwa doznał zmasowanego, brutalnego i trwałego szoku. Jest możliwe, że odrodzenie będzie stopniowe, tego nie ukrywaliśmy. Przewidywaliśmy to, uruchamiając 15 miliardów euro pomocy. Niemniej jednak liczba likwidowanych miejsc pracy przez Airbusa jest nadmierna. Spodziewamy się, że Airbus wykorzysta w pełni instrumenty uruchomione przez rząd dla zmniejszenia tych cięć – stwierdził przedstawiciel resortu finałów.

Wiceminister transportu Jean-Baptiste Djebbari uznał z kolei w kanale BFM TV, że 2 tysiące z 5 tysięcy redukowanych we Francji posad można uratować poprzez skrócony czas pracy w dłuższym okresie. – Wzywamy Airbusa do zapewnienia, aby wypowiedzeń było jak najmniej. Airbusa czekają bardzo ciężkie czasy. Państwo jest z nim, także z Air France – dodał.

Airbus odmówił wykluczenia wypowiedzeń, ale stwierdził, że będzie najpierw starał się doprowadzać do dobrowolnych zwolnień, odchodzenia na wcześniejszą emeryturę, Chce zacząć redukowanie na jesieni i zakończyć je do lata 2021, bardzo szybko dla takich planów w Europie. Prezes Guillaume Faury oświadczył, że z powodu kryzysu firma nie miała innego wyboru. – Takie mamy realia i staramy się zapewnić długoterminową perspektywę Airbusowi – powiedział dziennikarzom.

Faury w piśmie do załogi przestrzegł przed odwoływaniem się do względów narodowych czy regionalnych, które nękały tę grupę w przeszłości. „Ostatnie, czego potrzebujemy poza covid-19 to wytykanie sobie nawzajem palcami narodowości czy lokalnych interesów” – napisał. – Odnosimy sukces, bo mamy europejskie i globalne DNA i tak bardzo wyjątkowego ducha partnerstwa – powiedział Reuterowi. Co do zmniejszenia produkcji, najpierw o jedną trzecią, teraz o 40 procent, Faury dodał, że „teraz jesteśmy raczej w stabilnej sytuacji, doszło do niewielkich korekt, jakie robimy w normalnym czasie”.