Ryanair: Cięcia zarobków albo utrata pracy

Związkowcy z irlandzkiego przewoźnika apelują o wsparcie do władz brytyjskich, bo w tym kraju może stracić pracę 1,7 tysiąca osób. Ryanair już zwolnił wcześniej 250 pracowników administracyjnych. Zwolniłby więcej, gdyby nie to, że sąd hiszpański nakazał Irlandczykom przywrócenie do pracy 224 osób.

