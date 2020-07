Enter Air wznawia rejsy turystyczne

Enter Air to największa prywatna linia lotnicza w Polsce, a pod względem floty jest jednym z największych przewoźników turystycznych w Europie. Klientami Entera są największe biura podróży w Polsce – TUI, Itaka, Rainbow i Coral Travel.

– Latanie na wakacje z biurami podróży jest w obecnych czasach zdecydowanie bardziej racjonalne niż indywidualne planowanie wakacji. Rejs czarterowy jest zakontraktowany w obie strony i zawsze ma przywieźć do kraju wszystkich pasażerów, których wywiózł. Pasażer rejsu charterowego ma więc o wiele większą pewność, że jego rejs nie zostanie anulowany, niż pasażer linii regularnej, nawet w przypadku powrotu restrykcji sanitarnych. Prosimy jedynie, by przed lotem zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa i wymogami stawianymi przez kraj docelowy – mówi Grzegorz Polaniecki.

Z uwagi na pandemię koronawirusa i ograniczenia w transporcie lotniczym w ostatnich miesiącach przewoźnik wykonywał operacje jedynie kilkoma samolotami i pomagał klientom zagranicznym. W Polsce Enter Air miał rządowy zakaz brania udziału w akcji zwożenia Polaków do domu, dlatego pracował jedynie dla rządów i instytucji innych krajów.

Enter Air zwoził więc Francuzów z Zielonego Przylądka, Francuzów i Szwedów z Tunezji i Algierii, pracowników opieki medycznej do Niemiec, Anglii czy Norwegii. Wziął też udział w locie pomocy humanitarnej dla Demokratycznej Republiki Konga. Polskie samoloty docierały z różnych krajów Europy do Namibii, Hong Kongu, na Wyspy Zielonego Przylądka, do Ghany, Mali, Kamerunu, Sri Lanki, Wybrzeża Kości Słoniowej, Angoli, Burkina Faso i Nigerii.