EasyJet zamyka bazy i zwalnia pracowników

Już w maju przewoźnik informował, że pandemia może mocni uderzyć w firmę i zmusić ją do szukania oszczędności, w tym do redukcji liczby pracowników nawet o 30 procent, a także do zoptymalizowania swojej siatki i bazy. EasyJet liczył się z redukcją do 5 tysięcy miejsc pracy, czyli jednej trzeciej wszystkich zatrudnionych.