W lipcu więcej miast w siatce Emirates

Linie lotnicze Emirates poinformowały w komunikacie o wznowieniu regularnych lotów pasażerskich do 11 kolejnych miast. Od 1 lipca będą latać do Kairu i Tunisu, od 3 lipca do Chartumu, od 5 lipca do Ammanu, od 7 lipca do Osaki, od 8 lipca do Tokio na lotnisko Narita, od 15 lipca do Aten, Larnaki, Rzymu i Glasgow, a od 16 lipca do Malé. Dzięki temu liczba połączeń dostępnych w tym miesiącu wzrośnie do 52.

