Lufthansa dostała 9 miliardów euro. Bez tego by zbankrutowała

– Nie mamy już pieniędzy – mówił przewodniczący rady nadzorczej Lufthansy Karl-Ludwig Kley w wystąpieniu przed akcjonariuszami. – Żyjemy jedynie dzięki środkom, jakie odłożyliśmy w lepszych czasach – dodał. A linia traciła milion euro na godzinę. Wcześniej, we czwartek rano oficjalną zgodę na pomoc dla Lufthansy dała Komisja Europejska.

O to wsparcie wcale nie było łatwo w sytuacji, kiedy większość akcjonariuszy ma wątpliwości, czy rzeczywiście dobrym pomysłem było umożliwienie rządowi przejęcia 20 procent udziałów. Tyle, że lepszego pomysłu nie było. Udział, którego rząd chce się pozbyć tak szybko, jak to tylko możliwe, z zastrzeżeniem jednak, że przewoźnik nie może z tego powodu ucierpieć, jest również gwarancją, że nie dojdzie do wrogiego przejęcia jednej z najcenniejszych niemieckich firm. Udział państwa w każdej chwili może być podwyższony, aby zablokować taką akcję.