LOT zapowiada 70 kierunków na ten rok

Z LOT-em będzie można polecieć do większej liczby portów w Niemczech, Francji i Hiszpanii, a oprócz tego do Danii, Szwajcarii, Chorwacji, Słowenii, Estonii i na Łotwę. W planach są też regularne połączenia do Wielkiej Brytanii.

We środę, 24 czerwca, LOT przedstawił swoją siatkę wakacyjną na lipiec i sierpień. Zalazło się w niej 36 kierunków. Dzisiaj przewoźnik ogłosił, że od 15 lipca będzie więc można polecieć z nim siedem razy w tygodniu do Monachium, Stuttgartu, Frankfurtu, Hamburga, Paryża, Kopenhagi, Mediolanu, Zurychu i Genewy. Od czterech do siedmiu rejsów będzie do Zagrzebia i Ljubljany, pięć razy w tygodniu do Madrytu, cztery razy do Rygi i Tallinna. Inaczej niż było w wypadku kierunków wakacyjnych, teraz wszystkie nowe rejsy będą startowały z Lotniska Chopina w Warszawie. Poniżej dalsza część artykułu

Rozkład zostanie poszerzony 15 lipca także o loty na trasie Warszawa – Katowice, zaplanowane 13 razy w tygodniu. Na trasach z Warszawy do Wiednia, Brukseli, Amsterdamu, Berlina, Duesseldorfu, Oslo, Pragi, Budapesztu, Bukaresztu, Sofii, Wilna oraz z Budapesztu do Warny i Dubrownika LOT zwiększy częstotliwość rejsów.

– Trzy miesiące zawieszenia połączeń lotniczych było ogromnym wyzwaniem dla wszystkich przewoźników – mówi cytyowany w komunikacie przewoźnika prezes LOT Rafał Milczarski. – Odmrożenie lotów pasażerskich to szansa na powrót do normalności, czyli stopniowe przywracanie rejsów na zawieszonych kierunkach. Jeśli uda się zrealizować wszystkie nasze plany, to nasza siatka do końca sierpnia powinna obejmować prawie 70 z 98 zaplanowanych na 2020 rok kierunków.

W planach LOT-u na lipiec i sierpień są także kolejne połączenia, w tym między innymi do Wielkiej Brytanii. W zależności od decyzji krajów docelowych, siatka LOT-u może zostać rozszerzona o następujące kierunki: Kijów – pięć do siedmiu razy w tygodniu od 1 lipca; Nursułtan – raz w tygodniu od 15 lipca; Stambuł – siedem razy w tygodniu od 15 lipca; Londyn – siedem razy w tygodniu od 15 lipca; Kiszyniów – trzy razy w tygodniu od 15 lipca; Belgrad – cztery do siedmiu razy w tygodniu od 15 lipca; Mińsk – cztery razy w tygodniu od 15 lipca; Lwów – siedem razy w tygodniu od 15 lipca; Odessa – siedem razy w tygodniu od 15 lipca.

– Piętnaście europejskich kierunków to połączenia, które jeszcze w lipcu mogą pojawić się w naszej siatce połączeń, kolejnych zaś dziewięć jest na razie w fazie planowania. Uruchomienie regularnych rejsów pasażerskich na tych trasach uzależniamy od bieżących regulacji administracyjnych zarówno po stronie polskiej, jak i w krajach docelowych. Obecnie na przykład Wielka Brytania nakłada na podróżnych obowiązkową kwarantannę. Liczymy na zmianę tych regulacji – dodaje Milczarski.